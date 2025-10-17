Venerdì 17 Ottobre 2025

17 ott 2025
Ordigno distrugge auto Ranucci, indaga l'Antimafia

I pm dell'antimafia di Roma indagano su quanto avvenuto nella tarda serata di ieri a Pomezia dove un ordigno rudimentale ha distrutto le auto del giornalista Sigfrido Ranucci e della figlia che erano parcheggiate all'esterno dell'abitazione. Al momento il pm della Dda Carlo Villani- coordinato dall'aggiunto Ilaria Calò- procede per danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso in attesa di ricevere le prime informative dalle forze dell'ordine intervenute.

