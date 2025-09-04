Orcel, su Commerzbank saremmo felici di dialogo costruttivo

"Se si eliminano le speculazioni noi saremmo molto felici di avere un dialogo costruttivo con chiunque voglia averlo". Lo ha detto il CEO di Unicredit Andrea Orcel, rispondendo a una domanda su Commerzbank al forum delle banche di Handelsblatt a Francoforte.

"Tutti speculano su cosa succede prossimamente. Nessuno sa davvero qual è il piano, ma questo non significa che non ce l'abbiamo. Perché noi abbiamo un piano", ha quindi sottolineato Orcel ribadendo che "verso la fine dell'anno saremo a circa il 30%".

Orcel è tornato poi ad invitare la CEO di Commerz, Bettina Orlopp a sedersi "al tavolo e guarderei cosa c'è".

Il top banker che ha lasciato aperta la questione di un'eventuale opa, ha contraddetto poi la numero uno dell'istituto tedesco sul fatto che un ingresso di Unicredit nel consiglio di sorveglianza porterebbe un "concorrente" nel board. "Non sono d'accordo", ha detto a chiare lettere. Esistono regole sufficienti per garantire che un membro del consiglio non agisca contro gli interessi dell'azienda, la spiegazione.