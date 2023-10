Orban, Ue stupra Polonia e Ungheria sui migranti

Polonia e Ungheria sono state "costrette legalmente" dall'UE: è la provocazione lanciata dal Primo Ministro ungherese, Viktor Orban, in merito al Patto UE sulla migrazione che Budapest e Varsavia, secondo il Primo Ministro magiaro, sarebbero state obbligate ad accettare. "Se sei costretto legalmente ad accettare qualcosa che non ti piace, come pensi di raggiungere un compromesso? È impossibile", ha detto Orban escludendo ogni possibilità di accordo "non solo ora ma anche negli anni a venire".