Orban, 'Trump si è mangiato von der Leyen a colazione'

"Donald Trump non ha raggiunto un accordo con Ursula von der Leyen, ma piuttosto si è mangiato la presidente della Commissione europea a colazione". Lo ha detto il premier ungherese Viktor Orban commentando in una diretta su Facebook l'accordo sui dazi al 15% annunciato ieri a Turnberry, in Scozia, dai due presidenti di Usa e Ue.

Il tycoon è "un negoziatore dei pesi massimi e von der Leyen dei pesi piuma", ha sottolineato Orban. L'Intesa è "peggiore" di quella ottenuta dal Regno Unito, ha rimarcato, aggiungendo che "sarà difficile da vendere come un successo".