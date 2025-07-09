Orban su voto di sfiducia a von der Leyen, 'tempo di andare via'

"Time to go". È tempo di andar via. È l'esortazione del primo ministro ungherese Viktor Orban rivolta alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen alla vigilia del voto sulla mozione di sfiducia all'esecutivo Ue su cui si pronuncerà domani il Parlamento europeo in plenaria a Strasburgo. Il premier ha diffuso via social una foto che riechieggia la copertina fake del Time in cui si mostrava l'uscita di scena del presidente americano Donald Trump, con von der Leyen che si avvia verso l'uscita.