Tra austerità e sviluppo
17 ott 2025
Orban, 'oggi parlerò con Putin del vertice con Trump'

Incontro previsto a Budapest

Dopo aver sentito il presidente Usa Donald Trump, il primo ministro ungherese Viktor Orbán discuterà oggi con il capo di Stato russo Vladimir Putin dell'incontro tra i due leader previsto a Budapest per porre fine al conflitto in Ucraina. Lo ha annunciato il premier magiaro in un'intervista a Kossuth Radio. "Ieri Trump ha avuto un colloquio proficuo con il presidente russo, i ministri degli Esteri stanno cercando di risolvere le questioni in sospeso e poi potranno incontrarsi a Budapest una settimana dopo" ha spiegato Orbán, ribadendo che si sta anche "ultimando l'incontro ufficiale tra Ungheria e Stati Uniti a Washington".

