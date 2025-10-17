Orban, 'oggi parlerò con Putin del vertice con Trump'

Dopo aver sentito il presidente Usa Donald Trump, il primo ministro ungherese Viktor Orbán discuterà oggi con il capo di Stato russo Vladimir Putin dell'incontro tra i due leader previsto a Budapest per porre fine al conflitto in Ucraina. Lo ha annunciato il premier magiaro in un'intervista a Kossuth Radio. "Ieri Trump ha avuto un colloquio proficuo con il presidente russo, i ministri degli Esteri stanno cercando di risolvere le questioni in sospeso e poi potranno incontrarsi a Budapest una settimana dopo" ha spiegato Orbán, ribadendo che si sta anche "ultimando l'incontro ufficiale tra Ungheria e Stati Uniti a Washington".