Orban, 'niente soldi né all'Ucraina né alla migrazione'

"Non sosteniamo questo tipo di politica migratoria e non vogliamo fornire denaro ai migranti. Né vogliamo stanziare fondi per l'Ucraina a meno che non riceviamo una proposta molto valida". Così il premier ungherese, Viktor Orban, arrivando al Consiglio europeo, in merito alla proposta di revisione di bilancio della Commissione europea. Proposta che per il primo ministro magiaro "non ha alcuna seria argomentazione professionale o politica a sostegno: è improbabile che funzioni, quindi per il momento la respingeremo e vedremo cosa riusciremo a inventarci".