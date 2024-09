Orban, 'Meloni come una sorella,insieme apriamo nuova era'

Giorgia Meloni è la mia "sorella cristiana". Lo afferma il presidente ungherese Viktor Orban al Workshop Thea di Cernobbio. "All'inizio - spiega - questo rapporto non ha avuto un ruolo importante nella politica europea, ora però insieme possiamo aprire una nuova era". Secondo Orban "avere le stesse basi culturali gioca un ruolo più importante rispetto al passato" e Giorgia Meloni "non è solo una collega politica ma una 'sorella cristiana'". "Questo concetto - conclude - ha un senso politico fondamentale per l'Ungheria ma credo anche per l'Italia e questo aspetto culturale della politica tornerà in Europa come è giusto che sia".