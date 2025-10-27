Sabato 25 Ottobre 2025

La lentezza della giustizia

Gabriele Canè
La lentezza della giustizia
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Tudor esoneratoUragano MelissaUcraina Russia Furto LouvreElezioni ArgentinaAzzurra Barbuto
Acquista il giornale
Ultima oraOrban, 'l'Ue non conta nulla, Trump sbaglia su Putin'
27 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Orban, 'l'Ue non conta nulla, Trump sbaglia su Putin'

Orban, 'l'Ue non conta nulla, Trump sbaglia su Putin'

A Repubblica e Messaggero: 'Con Meloni parlerò di economia'

A Repubblica e Messaggero: 'Con Meloni parlerò di economia'

A Repubblica e Messaggero: 'Con Meloni parlerò di economia'

"L'Unione europea non conta nulla. Donald Trump sbaglia su Putin, andrò da lui per fargli togliere le sanzioni alla Russia". Lo afferma il premier ungherese Viktor Orban conversando con Repubblica e Messaggero a margine della sua visita a Roma.

"Abbiamo appaltato agli americani e ai russi la possibilità di risolvere la guerra. Purtroppo, non abbiamo un ruolo. L'Europa è totalmente fuori dai giochi", ha affermato Orban, spiegando che "presto sarò da Trump per risolvere il problema delle sanzioni al petrolio".

Sull'incontro con Meloni, spiega che "il punto importante è il futuro dell'economia europea, perché sulla guerra resta ben poco da fare".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata