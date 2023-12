Orban, l'adesione di Kiev all'UE a rischio dell'unità europea

Il Primo Ministro ungherese, Viktor Orban, ha dichiarato in un'intervista a Kossuth Rádió che l'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea non coincide con gli interessi nazionali dell'Ungheria. Si prevede che non ci sarà un accordo e che questo potrebbe minare l'unità europea. Orban ha suggerito di evitare di discutere sull'avvio dei negoziati all'Ue di Kiev al vertice dei leader europei del 14-15 dicembre, in modo da preservare l'unità.