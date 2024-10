Orban, 'elezioni Georgia sono state libere e democratiche'

Le elezioni in Georgia, vinte dal partito filorusso al potere e contestate dall'opposizione filoeuropea, sono state "libere e democratiche": lo ha detto oggi a Tbilisi il primo ministro ungherese Viktor Orban. Mi "congratulo con voi per aver votato per la pace" e per "non aver permesso al vostro Paese di diventare una seconda Ucraina", ha aggiunto il primo ministro ungherese, affermando che "se avessero vinto i liberali", Bruxelles "avrebbe detto che era democratico".