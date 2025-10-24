Giovedì 23 Ottobre 2025

Aprire le porte all’innovazione

Paolo Giacomin
Aprire le porte all’innovazione
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Piersanti Mattarella guantoMeteo OgnissantiLegge 104Btp ValoreSinner Vienna
Acquista il giornale
Ultima oraOrban, a lavoro per aggirare sanzioni Usa su petrolio russo
24 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Orban, a lavoro per aggirare sanzioni Usa su petrolio russo

Orban, a lavoro per aggirare sanzioni Usa su petrolio russo

'Iniziate consultazioni con compagnia petrolifera ungherese'

'Iniziate consultazioni con compagnia petrolifera ungherese'

'Iniziate consultazioni con compagnia petrolifera ungherese'

L'Ungheria sta lavorando a un modo per "aggirare" le sanzioni Usa contro le compagnie petrolifere russe. "Esistono effettivamente sanzioni contro alcune compagnie petrolifere russe", ha dichiarato il primo ministro ungherese Viktor Orbán in un'intervista alla radio Kossut, spiegando che ha "iniziato la settimana consultandomi più volte con i dirigenti" della compagnia energetica ungherese Mol. "Stiamo lavorando su come aggirare queste sanzioni", ha aggiunto Orbán, sottolineando che "chiunque voglia una riduzione dei prezzi dei servizi pubblici deve difendere il diritto dell'Ungheria ad acquistare petrolio e gas dalla Russia".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Viktor Orbán