Orazio Schillaci: Assunzioni al posto dei medici gettonisti nel Ssn

"Ciò che viene speso per i medici gettonisti può essere utilizzato per fare assunzioni: le professionalità ci sono, perchè se tanti giovani scelgono di fare i gettonisti, se non possono più farlo sono convinto che rientrerebbero dalla porta principale del Ssn". Lo ha affermato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, a margine degli Stati generali della prevenzione, in merito alla scadenza del 30 luglio dei contratti per i medici a gettone, largamente impiegati nelle aziende sanitarie e Pronto soccorso e la cui 'scadenza', avvertono i sindacati, lascerebbe sguarniti molti reparti.