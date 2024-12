Opposizioni unite,ora Meloni riferisca in Parlamento

Pd, M5s, Avs e Azione hanno chiesto in Aula un'informativa urgente alla premier Giorgia Meloni su Stellantis dopo le dimissioni di Carlos Tavares. Per prima è intervenuta Chiara Appendino (M5s) sottolineando che Tavares "non ci mancherà" e "cadrà in piedi. E' indecente, come si legge, che abbia una buona uscita da 100 milioni di euro, mentre migliaia di lavoratori faticano ad arrivare a fine mese - ha aggiunto -. Sa quanti anni ci metterebbe un operaio di Stellantis con uno stipendio medio a guadagnare 100 milioni? 4mila anni! Le pare normale? A me no".