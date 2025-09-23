Opposizione ritira emendamenti a ddl rottamazione in Senato

Le opposizioni, il Pd e il M5s, hanno ritirato gli emendamenti al ddl sulla rottamazione all'esame della commissione Finanze del Senato. Lo conferma il presidente della commissione e relatore del provvedimento, Massimo Garavaglia (Lega). Dei 114 emendamenti presentati al ddl, 113 erano dell'opposizione e 1 della maggioranza, presentato da FI. "Ora l'iter è molto più semplice. Evidentemente anche l'opposizione tiene così tanto a questo provvedimento che ci semplifica il lavoro", ha aggiunto Garavaglia, precisando che a questo punto "già da martedì si potrà votare e chiudere l'esame". "Abbiamo sempre detto che la volontà è di chiudere l'esame in commissione per poi far confluire il provvedimento in legge di bilancio", ha proseguito: "Che sia un tema che entrerà in legge di bilancio è abbastanza ovvio, ma il testo definitivo lo deciderà il governo. Il Parlamento dà il proprio apporto".

Anche Avs, secondo quanto si apprende, ha ora ritirato i propri emendamenti al ddl rottamazione. A questo punto, essendo stati ritirati tutti i 113 emendamenti dell'opposizione, resta in piedi solo la proposta di modifica di Forza Italia per la maggioranza.

"La maggioranza ci dica cosa vuole fare e non prenda in giro le opposizioni e i contribuenti. Abbiamo ritirato tutti i nostri emendamenti in attesa di un testo vero su cui discutere e ci riserviamo di riproporli quando la maggioranza avrà trovato una quadra sulle coperture e sulle priorità", dice la senatrice Cristina Tajani, capogruppo del Pd nella Commissione Finanze. "La proposta di occupare le prossime sedute di commissione - continua Tajani - con l'illustrazione dei soli emendamenti di opposizione è solo una presa in giro della maggioranza. La nostra posizione sulla rottamazione è chiara da tempo e l'abbiamo già espressa nella seduta di oggi e in quelle precedenti: si tratta di uno strumento inadeguato che incoraggia l'infedeltà fiscale".