Opposizione al salario minimo, emendamento Rizzetto ritirato

Chiediamo il ritiro dell'emendamento Rizzetto che trasformerebbe la legge di iniziativa parlamentare delle opposizioni in una delega al governo. Invitiamo la maggioranza a confrontarsi con noi sul merito delle proposte, piuttosto che affidare tutto all'esecutivo. È questo il nostro appello per liberare l'autonomia del Parlamento. Lo dichiarano i capigruppo delle opposizioni in commissione Lavoro della Camera: Arturo Scotto (Pd), Valentina Barzotti (M5s), Franco Mari (Avs) e Antonio D'Alessio (Azione).