Oppositore venezuelano Davila in carcere,è 'in gravi condizioni'

L'ex governatore dello stato venezuelano di Merida ed ex deputato di opposizione Williams Davila, 73 anni, incarcerato dal regime di Nicolas Maduro "è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni". Lo rende noto il figlio, William Davila Valeri, che dal suo profilo X afferma "sono scioccato e profondamente preoccupato. Le peggiori previsioni si stanno avverando". "È inconcepibile che, in questo Paese, siamo tenuti all'oscuro senza informazioni chiare. Esigo risposte immediate e chiedo al governo di rispondere di questo abuso dei diritti umani. Non è possibile continuare a vivere sotto un regime che permette simili atrocità". L'ex governatore di Merida, Davila, membro dell'Istituto Milton Friedman era stato arrestato la settimana scorsa, mentre si trovava nella Plaza Los Palos Grandes a Caracas. Prima della sua incarcerazione, l'ex parlamentare del partito di opposizione Azione democratica, aveva rivolto un appello alla premier Giorgia Meloni, chiedendo sostegno "affinché la sovranità popolare possa essere rispettata" in Venezuela. Nel suo post il figlio William Davila Valeri, spiega che il sistema di giustizia venezuelano era stato "avvertito sull'importanza delle sue cure".