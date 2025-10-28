Operazione nelle favelas di Rio de Janeiro, 60 morti

E' di almeno 60 morti il bilancio provvisorio delle vittime degli scontri a fuoco nelle favelas della zona nord di Rio de Janeiro, nei Complessi di Alemão e Penha. Secondo le ricostruzioni della polizia si tratta di 56 sospettati e 4 agenti di polizia.

L'azione ha come obiettivo principale la cattura trafficanti legati al Comando Vermelho (Cv), la più potente organizzazione criminale carioca. In rappresaglia contro le istituzioni, il Cv sta promuovendo in queste ore blocchi stradali in diversi punti della città, dalla zona nord fino al centro storico della città.