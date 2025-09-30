Martedì 30 Settembre 2025

Ha vinto l’uomo del fare

Valerio Baroncini
Ha vinto l’uomo del fare
30 set 2025
Operazione interforze 'alto impatto' a Caivano

Sabato scorso due stese e domenica proiettile a don Patriciello

Dalle prime ore di questa mattina è in corso una vasta operazione ad "alto impatto" interforze a Caivano.Oltre 150 agenti agenti delle forze di polizia - tra Squadra Mobile della Questura di Napoli, commissariato di Afragola, Carabinieri, Guardia di Finanza, polizia metropolitana - sono entrati in azione con i vigili del fuoco. Sabato scorso si sono verificate due stese - spari in strada ad altezza d'uomo - al Parco Verde ed il giorno dopo, durate la celebrazione della messa, è stato consegnato un proiettile a don Maurizio Patriciello.

© Riproduzione riservata