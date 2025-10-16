Giovedì 16 Ottobre 2025

Gli italiani e la Brexit

Pietro Romano
Gli italiani e la Brexit
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Pamela GeniniGazaAttacco russo simulatoSinner Six Kings SlamBtp ValoreVictoria's Secret
Acquista il giornale
Ultima oraOperazione antimafia in Basilicata, 41 misure cautelari
16 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Operazione antimafia in Basilicata, 41 misure cautelari

Operazione antimafia in Basilicata, 41 misure cautelari

Condotta dai Carabinieri del Comando provinciale di Matera

Condotta dai Carabinieri del Comando provinciale di Matera

Condotta dai Carabinieri del Comando provinciale di Matera

Sono 41 le persone coinvolte in un'operazione antimafia in Basilicata. I Carabinieri del Comando provinciale di Matera stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip di Potenza - su richiesta della Dda del capoluogo lucano - "nei confronti di 41 persone nell'ambito - è scritto in un comunicato diffuso dall'Arma - di un'operazione finalizzata al contrasto del traffico di stupefacenti ed altro".

I dettagli dell'operazione saranno forniti in una conferenza stampa, che si terrà alle ore 10 presso la Procura della Repubblica di Potenza.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

MafiaCarabinieri