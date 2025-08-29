Giovedì 28 Agosto 2025

Il bluff di Putin

Lorenzo Castellani
Il bluff di Putin
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sorteggi Europa LeagueUcrainaChiusura forum PhicaPensioni settembre 2025Piano casa
Acquista il giornale
Ultima oraOperaio precipita dal tetto del Municipio e muore
29 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Operaio precipita dal tetto del Municipio e muore

Operaio precipita dal tetto del Municipio e muore

In provincia di Imperia. E' finito in una intercapedine.

In provincia di Imperia. E' finito in una intercapedine.

In provincia di Imperia. E' finito in una intercapedine.

Un operaio di 55 anni, Massimiliano B. di Sanremo, è morto stamani dopo essere caduto dal tetto del Comune di Castel Vittorio, in alta val Nervia, nell'entroterra di Ventimiglia. L'uomo, in seguito alla caduta, è finito in una intercapedine e stanno cercando di recuperare il corpo. Sono intervenuti il personale sanitario del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Era stato allertato anche l'elisoccorso Grifo, ma purtroppo per il l'operaio non c'è stato nulla da fare. Accertamenti sono in corso per ricostruire la dinamica dell'incidente e verificare il rispetto della normativa sulla sicurezza nei posti di lavoro.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata