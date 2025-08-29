Operaio precipita dal tetto del Municipio e muore

Un operaio di 55 anni, Massimiliano B. di Sanremo, è morto stamani dopo essere caduto dal tetto del Comune di Castel Vittorio, in alta val Nervia, nell'entroterra di Ventimiglia. L'uomo, in seguito alla caduta, è finito in una intercapedine e stanno cercando di recuperare il corpo. Sono intervenuti il personale sanitario del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Era stato allertato anche l'elisoccorso Grifo, ma purtroppo per il l'operaio non c'è stato nulla da fare. Accertamenti sono in corso per ricostruire la dinamica dell'incidente e verificare il rispetto della normativa sulla sicurezza nei posti di lavoro.