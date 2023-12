Operaio muore schiacciato da lastra di marmo

Un operaio è morto in un incidente sul lavoro a Stallavena, frazione di Grezzana, in provincia di Verona, in una ditta di lavorazione marmi. L'uomo, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri e degli ispettori dello Spisal dell'Ulss 9 Scaligera, è rimasto schiacciato da una lastra di marmo. Inutili i soccorsi dei sanitari del Suem 118. Intervenuti con l'elicottero, assieme ai vigili del fuoco.