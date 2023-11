Operaio muore in incidente al lavoro a Roma

Una tragedia sul lavoro si è verificata al centro di Roma. È accaduto all'interno del cantiere di un palazzo in via Ludovisi, nella zona di via Veneto. Secondo le prime informazioni, sembra che l'operaio sia rimasto schiacciato da un macchinario. Sul posto è intervenuto il 118, che purtroppo non è riuscito a rianimarlo. I Carabinieri della Stazione di via Vittorio Veneto e della Compagnia Roma Centro sono giunti sul posto.