Mercoledì 29 Ottobre 2025

Profeti di sventura

Raffaele Marmo
Profeti di sventura
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sinner ParigiSpalletti JuveUragano Melissa liveBonus mamme 2025Israele Gaza
Acquista il giornale
Ultima oraOperaio muore folgorato, investito dall'alta tensione
29 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Operaio muore folgorato, investito dall'alta tensione

Operaio muore folgorato, investito dall'alta tensione

A Lecce, aveva 67 anni, manovrava una pompa per calcestruzzo

A Lecce, aveva 67 anni, manovrava una pompa per calcestruzzo

A Lecce, aveva 67 anni, manovrava una pompa per calcestruzzo

Un operaio di 67 anni è morto folgorato a Lecce mentre lavorava all'interno di un cantiere in una zona di campagna in via Vecchia Frigole. A quanto si apprende erano in corso alcuni interventi per la realizzazione di un muretto a secco quando, per cause in corso di accertamento, il braccio di una pompa per calcestruzzo avrebbe urtato i cavi dell'alta tensione e la corrente elettrica avrebbe investito l'uomo. Il 67enne era nato in Albania ma da tempo era residente a Lecce. Vano è stato ogni tentativo di rianimarlo. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia e il personale dello Spesal. La procura di Lecce ha aperto un'inchiesta.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata