Operaio muore folgorato, investito dall'alta tensione

Un operaio di 67 anni è morto folgorato a Lecce mentre lavorava all'interno di un cantiere in una zona di campagna in via Vecchia Frigole. A quanto si apprende erano in corso alcuni interventi per la realizzazione di un muretto a secco quando, per cause in corso di accertamento, il braccio di una pompa per calcestruzzo avrebbe urtato i cavi dell'alta tensione e la corrente elettrica avrebbe investito l'uomo. Il 67enne era nato in Albania ma da tempo era residente a Lecce. Vano è stato ogni tentativo di rianimarlo. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia e il personale dello Spesal. La procura di Lecce ha aperto un'inchiesta.