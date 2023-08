Open arms,autorità Italia ci hanno mandato a fare altri soccorsi

"Mentre la Open Arms si dirigeva verso il porto di Civitavecchia, ha ricevuto indicazioni dalle autorità italiane per intervenire su diversi altri casi di imbarcazioni in pericolo". Lo fa sapere la ong spagnola. La nave umanitaria ha dunque realizzato un secondo soccorso di 46 persone, tra cui 11 donne e 2 bambini che viaggiavano su una barca in ferro in condizioni molto precarie. "Ora - aggiunge Oper Arms - sono tutti al sicuro a bordo del nostro vecchio rimorchiatore insieme alle 24 persone che il nostro ponte ha accolto ieri. Moltissime le imbarcazioni alla deriva in mare da assistere e soccorrere".