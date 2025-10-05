Opec+ aumenta la produzione di 137mila barili da novembre

L'Arabia Saudita, la Russia e altri sei membri dell'Opec+ hanno deciso domenica di aumentare le loro quote di produzione di 137.000 barili al giorno a novembre, continuando a spingere per una maggiore quota di mercato. "Considerate le stabili prospettive economiche globali e gli attuali solidi fondamentali del mercato, come riflesso delle basse scorte di petrolio, gli otto paesi partecipanti hanno deciso di attuare un aggiustamento della produzione di 137.000 barili al giorno" rispetto ai livelli di ottobre, ha dichiarato il gruppo in una nota dopo una riunione online.

L'aumento è stato inferiore alle aspettative di molti analisti, con il cartello che cerca di evitare di esercitare pressioni sui prezzi a causa della debole domanda.