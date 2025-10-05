Domenica 5 Ottobre 2025

Il promemoria laico per la pace

Agnese Pini
Il promemoria laico per la pace
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Guerra UcrainaAccensione riscaldamentiGaza newsPensioniElezioni Calabria
Acquista il giornale
Ultima oraOpec+ aumenta la produzione di 137mila barili da novembre
5 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Opec+ aumenta la produzione di 137mila barili da novembre

Opec+ aumenta la produzione di 137mila barili da novembre

L'incremento minore rispetto alle aspettative degli analisti

L'incremento minore rispetto alle aspettative degli analisti

L'incremento minore rispetto alle aspettative degli analisti

L'Arabia Saudita, la Russia e altri sei membri dell'Opec+ hanno deciso domenica di aumentare le loro quote di produzione di 137.000 barili al giorno a novembre, continuando a spingere per una maggiore quota di mercato. "Considerate le stabili prospettive economiche globali e gli attuali solidi fondamentali del mercato, come riflesso delle basse scorte di petrolio, gli otto paesi partecipanti hanno deciso di attuare un aggiustamento della produzione di 137.000 barili al giorno" rispetto ai livelli di ottobre, ha dichiarato il gruppo in una nota dopo una riunione online.

L'aumento è stato inferiore alle aspettative di molti analisti, con il cartello che cerca di evitare di esercitare pressioni sui prezzi a causa della debole domanda.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Russia