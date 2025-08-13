Mercoledì 13 Agosto 2025

Tutti gli abbagli su Garlasco

Anna Vagli
Tutti gli abbagli su Garlasco
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Vertice AlaskaRaoul Bova occhi spaccantiDelitto Garlasco Sinner CincinnatiMeteo Ferragosto
Acquista il giornale
Ultima oraOnu, su Haiti risposta comunità internazionale insufficiente
13 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Onu, su Haiti risposta comunità internazionale insufficiente

Onu, su Haiti risposta comunità internazionale insufficiente

Ottenuto solo l'11% del finanziamento per l'emergenza

Ottenuto solo l'11% del finanziamento per l'emergenza

Ottenuto solo l'11% del finanziamento per l'emergenza

Il piano di risposta all'emergenza per Haiti invocato dalle Nazioni Unite alla comunità internazionale ha riscosso fino ad oggi "il livello di finanziamento più basso di qualsiasi altro piano di risposta al mondo". A denunciarlo è la coordinatrice dell'ufficio Onu di Port au Prince, la svedese Ulrika Richardson, secondo la quale dei 900 milioni di dollari fissati come obiettivo per l'assistenza umanitaria, "ad oggi risulta finanziato solo il 9,2%".

"Non ho parole per descrivere la situazione, abbiamo gli strumenti, ma la risposta della comunità internazionale non è all'altezza della gravità dell'emergenza", ha aggiunto Richardson in una conferenza stampa rilasciata a New York a conclusione del suo mandato di tre anni nell'isola caraibica.

Lo scarso finanziamento incide anche sull'operato della forza di intervento multinazionale sostenuta dalle Nazioni Unite e guidata dal Kenya. La missione, avviata un anno fa, ha ottenuto scarsi risultati nel sostegno alla lotta contro le gang ed oggi è in dubbio la sua continuità.

Secondo dati Onu solo nel 2025 più di 3.100 persone sono state uccise ad Haiti nel quadro delle violenze scatenate dalle gang, con 1,3 milioni di persone sfollate e metà della popolazione che soffre insicurezza alimentare.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata