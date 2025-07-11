Onu, ricostruzione Ucraina si scontra con escalation conflitto

Domenica 12 Ottobre 2025

Il Nobel un colpo alle dittature

Carmine Pinto
Sul fronte diplomatico posizioni restano inconciliabili

Mentre i missili continuano a cadere sulle città ucraine, la 'Conferenza per la Ripresa dell'Ucraina' in corso a Roma vuole essere un atto di fede per il futuro. E' quanto sottolinea l'Onu secondo cui "perché il ritorno alla pace vada di pari passo con la giustizia e la ricostruzione, sarà necessario che le promesse di solidarietà internazionale si traducano, senza indugio, in azioni concrete".

L'Onu rileva che sul fronte diplomatico "nonostante due incontri diretti tra delegazioni ucraine e russe a Istanbul negli ultimi due mesi, i primi dal 2022, non sono stati compiuti progressi tangibili verso un cessate il fuoco. Le posizioni restano inconciliabili: Kiev rifiuta qualsiasi concessione territoriale, mentre Mosca condiziona qualsiasi accordo al riconoscimento delle sue annessioni".

