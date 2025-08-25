Lunedì 25 Agosto 2025

Il rompicapo del centrodestra

Gabriele Canè
Il rompicapo del centrodestra
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Maltempo uragano ErinSinner Us OpenGiornalisti uccisi GazaUcraina RussiaPensioni oggiVanessa Zeneli
Acquista il giornale
Ultima oraOnu, 'ospedali e giornalisti non sono bersagli'
25 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Onu, 'ospedali e giornalisti non sono bersagli'

Onu, 'ospedali e giornalisti non sono bersagli'

'Uccisione reporter ci spinga ad agire e chiedere giustizia'

'Uccisione reporter ci spinga ad agire e chiedere giustizia'

'Uccisione reporter ci spinga ad agire e chiedere giustizia'

Le Nazioni Unite hanno insistito sul fatto che giornalisti e ospedali non dovrebbero mai essere presi di mira, dopo che un attacco israeliano contro un ospedale ha ucciso almeno 20 persone, tra cui cinque giornalisti. "L'uccisione di giornalisti a Gaza dovrebbe sconvolgere il mondo, non spingendolo a un silenzio attonito, ma ad agire, chiedendo responsabilità e giustizia", ha dichiarato la portavoce dell'Alto Commissariato Onu per i Diritti Umani, Ravina Shamdasani, in una nota, insistendo: "I giornalisti non sono un bersaglio. Gli ospedali non sono un bersaglio".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GuerraGaza