ONU: 'Ok a pausa umanitaria a Gaza per vaccinazione antipolio'

Le Nazioni Unite hanno raggiunto un accordo provvisorio con le parti del conflitto israelo-palestinese per una pausa umanitaria che consentirebbe la vaccinazione antipolio nella Striscia di Gaza. Lo ha detto ai giornalisti - riporta la Tass - il ;;rappresentante dell'OMS per la Cisgiordania e Gaza, Richard Peeperkorn. "Abbiamo un impegno preliminare per politiche umanitarie specifiche, durante la campagna di vaccinazione - ha detto - invitiamo tutte le parti a sospendere i combattimenti per consentire ai bambini e alle famiglie di accedere in sicurezza alle strutture sanitarie".