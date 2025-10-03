Venerdì 3 Ottobre 2025

3 ott 2025
Onu, la zona sicura nel sud di Gaza è una farsa

Le Nazioni Unite ribadiscono che non esiste un luogo sicuro per i palestinesi a cui è stato ordinato di lasciare Gaza City e che le zone designate da Israele nel sud sono "luoghi di morte".

"L'idea di una zona sicura nel sud è una farsa", ha dichiarato il portavoce dell'Unicef James Elder ai giornalisti a Ginevra, parlando dalla Striscia di Gaza, sottolineando che "le bombe vengono sganciate dal cielo con agghiacciante prevedibilità; le scuole, che erano state designate come rifugi temporanei, vengono regolarmente ridotte in macerie, le tende... vengono regolarmente avvolte dal fuoco degli attacchi aerei".

