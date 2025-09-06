Sabato 6 Settembre 2025

Ostacolo alla pace

Bruno Vespa
Ostacolo alla pace
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Mondiali Volley ItaliaRiccardo PozzobonIsraele GazaSinner Us OpenUsa-Venezuela
Acquista il giornale
Ultima oraOnu, calo 80% dei servizi postali verso Usa per dazi
6 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Onu, calo 80% dei servizi postali verso Usa per dazi

Onu, calo 80% dei servizi postali verso Usa per dazi

88 operatori hanno sospeso completamente o parzialmente servizi

88 operatori hanno sospeso completamente o parzialmente servizi

88 operatori hanno sospeso completamente o parzialmente servizi

Il traffico postale verso gli Stati Uniti è crollato di oltre l'80% a seguito dell'imposizione di nuovi dazi da parte di Washington, con 88 operatori postali che hanno sospeso completamente o parzialmente i servizi. Lo ha dichiarato l'Unione Postale Universale. L'Upu, l'agenzia delle Nazioni Unite per la cooperazione postale, sta lavorando "al rapido sviluppo di una nuova soluzione tecnica che aiuterà a far ripartire la posta verso gli Stati Uniti", ha dichiarato il suo direttore generale Masahiko Metoki in una nota.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata