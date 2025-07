Onu, 'aiuti umanitari a Gaza ancora una goccia nell'oceano'

"Si tratta di un passo positivo nella giusta direzione... ma è chiaro che abbiamo bisogno di far arrivare grandi quantità di aiuti su una scala molto, molto più ampia di quella che siamo stati in grado di fare finora": lo ha detto ad Al Jazeera il responsabile umanitario delle Nazioni Unite, Tom Fletcher, sottolineando che nel complesso le consegne di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza sono "una goccia nell'oceano".

"Non possiamo presentarci e attraversare il confine. Questo è ciò che dovremmo poter fare, è ciò che richiede il diritto internazionale, ma non siamo ancora a quel punto", ha proseguito, citando i rischi per la sicurezza, i valichi chiusi, il rifiuto dei visti e i ritardi doganali.

"A Gaza c'è una fame dilagante", ha concluso Fletcher: "Ci stiamo mobilitando per consegnare il più possibile... ma giudicheremo (il nostro lavoro) dai risultati".