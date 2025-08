Onu, 1.373 uccisi a Gaza da maggio mentre aspettavano aiuti

L'Onu afferma che dal mese di maggio sono state uccise 1.373 persone mentre aspettavano gli aiuti a Gaza. "In totale, dal 27 maggio, almeno 1.373 palestinesi sono stati uccisi mentre cercavano cibo: 859 nelle vicinanze dei siti (della Gaza Humanitarian Foundation sostenuta dagli Stati Uniti e da Israele) e 514 lungo i percorsi dei convogli alimentari", ha dichiarato in un comunicato stampa l'ufficio dell'agenzia delle Nazioni Unite per i territori palestinesi. "La maggior parte di queste uccisioni sono state commesse dall'esercito israeliano", ha aggiunto.