Ong, 7 migranti morti in naufragio e 2 a bordo nave

Ultima oraOng, 7 migranti morti in naufragio e 2 a bordo nave
4 ott 2025
Testimonianza dei 34 sopravvissuti. Due deceduti dopo soccorso

Sette persone sarebbero morte in mare, secondo quanto riferito dai sopravvissuti soccorsi ieri da Sos Humanity nel Canale di Sicilia. E durante la notte, altre due persone sono decedute a bordo della Humanity 1 che li aveva tratti in salvo e ora si dirige verso Porto Empedocle, dopo che le autorità italiane avevano inizialmente assegnato loro Bari per portare a terra i 34 sopravvissuti, dice la ong, sottolineando che "l'assegnazione di un porto lontano non solo era una violazione del diritto marittimo, ma anche disumana". Ieri ricorreva il dodicesimo anniversario del naufragio del 3 ottobre che provocò 368 morti a Lampedusa.

