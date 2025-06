Ong, 206 arresti in Iran per post sul conflitto con Israele

Sono almeno 206 le persone che sono state arrestate in varie città dell'Iran, in una settimana, per avere pubblicato online messaggi relativi al conflitto con Israele. Lo riporta Human Rights Activists News Agency (Hrana), organizzazione non governativa indipendente iraniana che si occupa di diritti umani, a una settimana dall'inizio dell'attacco. In mattinata il portale NetBlocks aveva segnalato che l'Iran ha subito un blackout totale di Internet durato 24 ore, descrivendolo come la più grave interruzione delle comunicazioni dalle proteste del novembre 2019.