Ong, 10 morti e 29 feriti alle proteste antigovernative in Kenya

Dieci persone sono state uccise in tutto il Kenya durante le manifestazioni antigovernative. Lo ha dichiarato oggi un organismo per i diritti umani nella nazione dell'Africa orientale. La Commissione nazionale keniota per i diritti umani (Knchr) ha infatti precisato in un comunicato di "aver documentato dieci morti, 29 feriti, due casi di rapimento e 37 arresti in 17 contee". L'Ong non ha fornito ulteriori dettagli, rivelando però la presenza di "bande criminali che brandivano armi rudimentali, tra cui fruste, machete, lance, archi e frecce" durante le proteste. L'Ong ha poi aggiunto che nella capitale Nairobi "queste bande incappucciate sono state viste operare a fianco degli agenti di polizia".

La polizia nazionale ha intanto annunciato l'arresto di oltre 500 persone. Il portavoce Michael Muchiri ha affermato che durante le manifestazioni "alcuni individui hanno commesso atti di illegalità che hanno coinvolto molteplici reati", tra cui saccheggi e aggressioni agli agenti, con un totale di 567 arresti da parte delle forze dell'ordine. La stessa fonte non ha fornito ulteriori dettagli, ma ha aggiunto che ogni episodio segnalato sarà sottoposto a "ulteriori indagini".