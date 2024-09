Oms, vaccino antipolio a 160 mila bambini a Gaza in pochi giorni

Oltre 160 mila bambini sotto i dieci anni sono stati vaccinati contro la polio nel corso dei primi giorni della campagna di vaccinazione nella Striscia di Gaza, ha annunciato oggi a Ginevra l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS). "Il numero totale di bambini vaccinati ha raggiunto in due giorni quota 161.000, superando l'obiettivo stimato di 156.500 bambini", ha detto Rik Peeperkorn, rappresentante dell'OMS per i territori palestinesi occupati, in un video collegamento con la stampa da Gaza. "Le cose stanno andando bene e le parti stanno rispettando la pausa umanitaria. Siamo al terzo giorno e speriamo che continuerà così,. Abbiamo ancora bisogno di almeno dieci giorni", ha osservato. I dati preliminari mostrano che circa 74.340 bambini sono stati vaccinati il ;;secondo giorno della campagna di vaccinazione contro la poliomielite. Il primo giorno sono stati vaccinati oltre 86.600 bambini. Il terzo giorno della campagna è in corso. "Pensiamo che avremo bisogno di un altro giorno per concludere la zona centrale" prima di passare alle zona del sud e poi al Nord, ha detto il dr. Peeperkorn ricordando che un secondo round di vaccinazione è previsto "tra quattro settimane. E necessario raggiungere un tasso del 90 % di immunizzazione al minimo per porre fine alla diffusione del virus a Gaza e nella regione", ha aggiunto. L'Onu ha previsto di vaccinare 640.000 bambini in tutta la Striscia.