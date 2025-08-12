Oms, Israele semplifichi le procedure per gli aiuti a Gaza

Israele deve semplificare le procedure di controllo per gli aiuti umanitari destinati a Gaza, dove la situazione umanitaria "rimane catastrofica": lo ha chiesto l'Oms, nel tentativo di ricostituire le scorte in preparazione dell'offensiva su Gaza City annunciata da Benjamin Netanyahu.

Il responsabile dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per i Territori Palestinesi Occupati, Rik Peeperkorn, ha denunciato "procedure macchinose" e prodotti sanitari "che vengono ancora rifiutati" per l'ingresso nella Striscia, oggetto di costanti negoziati con le autorità israeliane, ha spiegato durante una conferenza stampa.

"Vogliamo rifornire rapidamente gli ospedali, con tutte le discussioni su un'incursione a Gaza, vogliamo assicurarci che gli ospedali siano almeno in parte riforniti", ha spiegato il funzionario. "Al momento non possiamo farlo, e vogliamo anche ricostituire le nostre scorte", ha insistito. "Dobbiamo essere in grado di far entrare tutti i medicinali e le forniture mediche essenziali", ha aggiunto il medico.

Le autorità israeliane, di fronte a una raffica di critiche, anche da parte di alcuni Paesi alleati, hanno di recente promesso maggiori aiuti umanitari.