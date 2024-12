Oms, in Congo più di una malattia può contribuire alla mortalità

Sono in corso test di laboratorio per determinare la causa esatta della malattia segnalata in Congo ma "in questa fase, è anche possibile che più di una malattia stia contribuendo ai casi e ai decessi". E' quanto indica un nuovo bollettino dell'Oms sulla situazione nello stato africano nel quale si riferisce anche che "la malaria è una malattia comune in questa zona e potrebbe essere la causa o il contributo ai casi". Alcune malattie note potrebbero quindi aver contribuito ai decessi dei pazienti in Congo. Fra queste sono citate "polmonite acuta, influenza, COVID-19, morbillo e malaria" come potenziali fattori con malnutrizione.