Oms, a Gaza ospedali sull'orlo del collasso

Giovedì 18 Settembre 2025
Mattia mantiene le promesse
Leo Turrini
Mattia mantiene le promesse
18 set 2025
Ghebreyesus, ci è impedito di consegnare forniture vitali

Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha lanciato l'allarme giovedì per la massiccia offensiva dell'esercito israeliano nel nord di Gaza, affermando che gli ospedali sono "sull'orlo del collasso". "I feriti e i disabili non possono raggiungere la salvezza, mettendo le loro vite in grave pericolo. Gli ospedali, già sovraffollati, sono sull'orlo del collasso, mentre la crescente violenza blocca l'accesso e impedisce all'Oms di consegnare forniture vitali", ha affermato Tedros Adhanom Ghebreyesus su X.

