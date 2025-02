Omicidio volontario a Milano: fermato Pablo Gonzalez Rivas per la scomparsa della baby-sitter

C'è anche l'immagine, raccolta con le analisi delle telecamere di sorveglianza, dell'uomo che esce dall'abitazione trascinando a fatica un pesante borsone, tra gli elementi a carico di Pablo Gonzalez Rivas, il 48enne fermato per omicidio volontario aggravato e soppressione di cadavere per il caso di Jhoanna Nataly Quintanilla Valle, 40 anni di El Salvador, la baby-sitter scomparsa, a Milano, nella notte tra il 24 e il 25 gennaio scorso. Il sospetto è che dentro quel borsone ci fosse il corpo della donna, non ancora trovato.