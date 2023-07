Omicidio-suicidio di una coppia di anziani nel Torinese

Omicidio e successivo suicidio per una coppia di anziani nel Torinese. Entrambi 84 anni, vivevano a Vinovo, in un'area periferica di case basse, strutturata come un villaggio. Sul posto è accorsa un'autoradio dei carabinieri, che li ha trovati senza vita all'interno dell'abitazione. I militari stanno lavorando per accertare la dinamica dell'accaduto. Le due vittime sono Claudio Coli Cantone, originario di Torino e Vera Maria Icardi, nata a Costigliole d'Asti. A dare l'allarme, chiedendo l'intervento dei carabinieri, secondo le prime informazioni sarebbe stata la figlia della coppia, dopo avere sentito gli spari di una pistola.