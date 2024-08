Omicidio nel Pavese, fermato il fratello e l'altro convivente

Svolta nell'indagine per l'omicidio avvenuto la scorsa notte in un'abitazione di Cilavegna (Pavia), in Lomellina, dove è stato ritrovato privo di vita Giuseppe Sgroi, 54 anni. La Procura di Pavia ha disposto il fermo delle due persone che vivevano con lui: il fratello della vittima, un 52enne incensurato, e un amico 34enne, con alcuni precedenti. I carabinieri li hanno trovati in casa al momento del rinvenimento del cadavere. L'appartamento era a soqquadro, con diverse porte e suppellettili rotte. Dalle indagini sembra che Sgroi sia stato ripetutamente colpito con pugni in pieno volto, dopo una lite scoppiata ieri sera durante le cena. I due conviventi sono stati accompagnati in caserma e sentiti dagli inquirenti. Al termine dell'interrogatorio il sostituto procuratore Valentina Terrile ha disposto il loro fermo e il trasferimento in carcere.