Venerdì 24 Ottobre 2025

Aprire le porte all’innovazione

Paolo Giacomin
Aprire le porte all’innovazione
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Piersanti Mattarella guantoMeteo OgnissantiLegge 104Btp ValoreTerremoto Avellino Sinner Vienna
Acquista il giornale
Ultima oraOmicidio Mattarella, ex prefetto arrestato per depistaggio
24 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Omicidio Mattarella, ex prefetto arrestato per depistaggio

Omicidio Mattarella, ex prefetto arrestato per depistaggio

Pm, mentì su guanto trovato nell'auto usata dai killer

Pm, mentì su guanto trovato nell'auto usata dai killer

Pm, mentì su guanto trovato nell'auto usata dai killer

La Dia ha notificato la misura degli arresti domiciliari a Filippo Piritore, ex funzionario della Squadra Mobile di Palermo ed ex prefetto. Lo rende noto la Procura di Palermo. Piritore è indagato per il depistaggio delle indagini sull'omicidio dell'ex presidente della Regione Siciliana Piersanti Mattarella. Sentito dai pm sul guanto trovato il giorno del delitto a bordo della Fiat 127 utilizzata dai killer, mai repertato né sequestrato, secondo i magistrati "ha reso dichiarazioni rivelatesi del tutto prive di riscontro, con cui ha contribuito a sviare le indagini funzionali (anche) al rinvenimento del guanto (mai ritrovato)".

Proprio con riferimento a questa vicenda i pm scrivono che le indagini sull'omicidio Mattarella "furono gravemente inquinate e compromesse dai appartenenti alle istituzioni che, all'evidente fine di impedire l'identificazione degli autori del delitto, sottrassero dal compendio probatorio un importantissimo reperto, facendone disperdere definitivamente le tracce".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

SentenzaGiustizia