Omicidio Martina Carbonaro: emergono dettagli dall'esame autoptico ad Afragola

Non è deceduta immediatamente ma al termine di un'agonia, contrassegnata dalla sofferenza; sono state rilevate quattro ferite principali e sul collo sono state riscontrate delle lesioni: è quanto emerge dall'esame autoptico eseguito sul cadavere di Martina Carbonaro, 14enne uccisa dall'ex fidanzato 19enne Alessio Tucci, reo confesso dell'omicidio avvenuto in un casolare abbandonato di Afragola, in provincia di Napoli.

A dire l'ultima parola però saranno gli esiti degli esami che sono stati eseguiti oggi: sul cranio sono state rilevate quattro ferite principali, sia sulla parte frontale del cranio che nella parte posteriore. Rilevata anche una vasta frattura cranica con emorragia.