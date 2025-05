Omicidio Chiara Poggi: nuove indagini a Tromello sul caso Garlasco

Si estendono i rilievi in corso da stamani a Garlasco e Voghera, nel Pavese, sul caso dell'omicidio di Chiara Poggi. Dopo le perquisizioni dei carabinieri in corso nelle abitazioni di Andrea Sempio, nuovo indagato per il caso di Garlasco, e dei suoi genitori ora l'attenzione degli inquirenti si sarebbe spostata a Tromello, piccolo comune della Lomellina, sempre in provincia di Pavia.

Secondo indiscrezioni alla ricerca di una possibile arma del delitto che secondo un testimone sarebbe stata gettata in un canale.