Omicidio Breonna Taylor, agente condannato a 33 mesi

Un giudice federale ha condannato un ex agente di polizia del Kentucky a quasi tre anni di carcere per uso eccessivo della forza durante il raid in cui nel 2020 rimase uccisa nella sua casa l'afroamericana Breonna Taylor. Respinta la raccomandazione del Dipartimento di Giustizia di comminargli solo un giorno di detenzione, già scontato al momento dell'arresto all'inizio del procedimento. Brett Hankison, che ha sparato 10 colpi durante l'irruzione senza colpire nessuno, è stato l'unico agente presente sul luogo dell'omicidio ad essere incriminato per la morte della donna. È la prima persona condannata al carcere nel caso che ha sconvolto la città di Louisville e ha generato settimane di proteste di piazza in tutti gli Stati Uniti per la brutalità della polizia. La giudice distrettuale Rebecca Grady Jennings ha condannato Hankison durante un'udienza in cui si è detta "sorpresa" per il fatto che non ci siano stati altri feriti nel raid. La condanna è di 33 mesi di carcere e tre anni di libertà vigilata. Jennings ha espresso delusione per la richiesta "incongrua e inappropriata" dei procuratori federali, affermando che il Dipartimento di Giustizia ha trattato le azioni di Hankison come "un crimine irrilevante". L'avvocato per i diritti civili Ben Crump, che ha aiutato la famiglia di Taylor a ottenere un risarcimento di 12 milioni di dollari per morte ingiusta dalla città di Louisville, aveva definito la raccomandazione del Dipartimento di Giustizia "un insulto alla vita di Breonna Taylor e un palese tradimento della decisione della giuria".