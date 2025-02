Omicidio a Lodi: fermati Roberto Zuccotti e Andrea Gianì

Due persone sono state fermate a Lodi per l'omicidio del 61enne Roberto Bolzoni, trovato morto nella sua auto martedì scorso. Si tratta di Roberto Zuccotti, 48 anni, e il nipote convivente Andrea Gianì, 29 anni. Per la Procura di Lodi, la vittima frequentava i due da mesi: li andava a prendere in auto e passava ore insieme a loro al centro scommesse Snai di Lodi. I due sono stati fermati per omicidio e rapina. Sono stati interrogati una prima volta stanotte. Zuccotti si è avvalso della facoltà di non rispondere mentre il nipote non ha fatto nessuna ammissione.