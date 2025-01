Omicidio a Cisliano: trovato morto un uomo con ferite da arma da fuoco

Omicidio a Cisliano, nel Milanese, dove poco dopo le 21 di ieri, sabato 4 gennaio, un uomo, presumibilmente straniero, è stato trovato morto in via Regina Elena, fuori dal centro abitato, con ferite riconducibili ad arma da fuoco. Sul posto i soccorritori sono intervenuti con un'ambulanza e un'automedica ma i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso del 28enne. Si ipotizza che il corpo senza vita sia stato abbandonato lì in modo da poter essere ritrovato in poco tempo.

Sul caso, che sembra essere legato agli ambienti di spaccio di droga, indagano i carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso. L'omicidio è il secondo nel giro di pochi giorni: lo scorso 26 dicembre, Santo Stefano, è stato trovato il cadavere di un pusher, ucciso con due colpi alla testa, nelle campagne fra Pogliano Milanese, Vanzago e Arluno, comuni non molto distanti da Cisliano.